MTV VMAs 2023, in diretta mondiale il 12 settembre dal Prudential Center in New Jersey

Gli Mtv Video Music Awards andranno in onda in diretta mondiale martedì 12 settembre: I VMAs torneranno al prudential center in New Jersey con tante sorprese e performance epiche

MTV ha annunciato che l'edizione 2023 degli VMAs tornerà in diretta dal famoso Prudential Center nel New Jersey in diretta mondiale martedì 12 settembre. Anche quest'anno lo show, che verrà trasmesso in contemporanea in 150 Paesi, vedrà la partecipazione di migliaia di fan da tutto il mondo, premierà i video musicali più amati dell'anno appena passato e ci sorprenderà con esibizioni indimenticabili, tributi epici e performance mozzafiato che vedranno come protagoniste le più grandi star della musica internazionale.

"Siamo entusiasti di tornare al Prudential Center di Newark per i VMAs di quest'anno. Celebrare una delle più grandi serate musicali al mondo con gli incredibili fan del Garden State è stato il nostro obiettivo sin dalla fine dell'evento dello scorso anno che ha riscosso un grande successo ", ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+.

"Siamo incredibilmente orgogliosi che il Prudential Center sia la sede della 40ª edizione degli MTV Video Music Awards", ha dichiarato Jake Reynolds, Presidente del Prudential Center. "Tutti gli occhi dell'industria dell'intrattenimento saranno puntati su Newark, New Jersey, mentre gli artisti più amati al mondo si riuniranno per esibirsi in una vetrina di prim'ordine all'interno della nostra struttura. Questo evento ci dà l'opportunità di celebrare ancora una volta, la musica in tutte le sue espressioni. Siamo felici di portare avanti la nostra partnership di lunga data con MTV e ci aspettiamo una serata straordinaria".

"Il Prudential Center è entusiasta di accogliere nuovamente i VMAs nel New Jersey per il secondo anno consecutivo e per la terza volta negli ultimi cinque anni", ha dichiarato Sean Saadeh, EVP of Entertainment del Prudential Center. "Il Prudential Center continua a posizionarsi tra le prime cinque strutture al mondo in grado di ospitare tali eventi e non potremmo essere più grati per lo stretto rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato con l'intero team dei VMAs. Lo show dello scorso anno ha visto salire sul palco alcune delle più grandi leggende della musica, e non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per quest'anno!".

"Il ritorno dei VMAs al Prudential Center testimonia che il New Jersey continua ad essere una delle mete principali per ospitare eventi di questa portata", ha dichiarato il governatore del New Jersey Phil Murphy. "In quanto patria di alcuni dei nomi più rinomati dell'industria musicale a livello internazionale, il New Jersey è orgoglioso di collaborare ancora una volta con Paramount e presentare una serie di emozionanti esibizioni al pubblico di tutto il mondo. Ospitando questo attesissimo evento, il nostro Stato e le economie locali beneficeranno anche delle migliaia di visitatori che soggiorneranno nella nostra comunità".

"L'assegnazione a Newark del titolo di città ospitante per i VMAs 2023 rimarca non solo la rinnovata scelta di ospitare MTV anche quest'anno oltre che nel 2022 e nell'ormai lontano 2019, ma riafferma anche l'atmosfera storica della nostra città come culla del genio musicale statunitense. A partire dal primo compositore conosciuto in America nel 1759, passando per l'esplosione del jazz negli anni '20, fino all'intero spettro di generi odierni, dall'hip hop all'opera, Newark è stata a lungo la piattaforma dell'America per l'espressione armonica", ha dichiarato il sindaco di Newark Ras J. Baraka. "L'importanza dei Video Music Awards che oggi sorgono nella stessa città che ha registrato il primo brevetto di nitrocellulosa dell'industria cinematografica non è casuale, poiché Newark continua a trovarsi al crocevia tra cinema e musica".

I VMAs verranno trasmessi a livello globale sulle piattaforme lineari e digitali di MTV in oltre 150 paesi, raggiungendo oltre 319 milioni di famiglie.