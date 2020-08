Mtv VMAs 2020: ecco gli ospiti di stasera, da Lady Gaga a The Weeknd

Manca davvero pochissimo agli MTV VMAS 2020: a presentare questa edizione sarà la regina dell'intrattenimento Keke Palmer, in diretta stasera da New York City con tantissimi ospiti, da Lady Gaga e Ariana Grande a The Weeknd e Lewis Capaldi.

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) stanotte alle 02.00 e sarà preceduta da un pre-show. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky). Il Pre-Show presentato dalla coppia Nessa Diab e Jamila Mustafa, vedrà 90 minuti di performance coinvolgenti e colpi di scena grazie alle esibizioni di Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae e Machine Gun Kelly con i suoi due nuovi singoli fatti in collaborazione con Travis Barker and blackbear. A rendere il tutto ancora più emozionante, le due celebrità Kevan Kenney e Travis Mills saranno i "corrispondenti" che da costa a costa regaleranno al pubblico una cronaca dello show tutta a modo loro.

Gli MTV VMAS 2020 ospiteranno grandissimi nomi della musica mondiale: Lady Gaga, in testa alla classifica "VMas" con ben 9 nomination, si esibirà per la prima volta dal vivo con Chromatica. Il sesto album in studio di questa iconica cantante e abilissima performer è già un successo strepitoso e per il palco "VMas" è prevista una performance live epica. Ma le novità non finiscono qui: dopo i già annunciati BTS, Doja Cat e J Balvin, si esibiranno live allo show con performance in diversi luoghi della città anche The Weeknd, per la seconda volta su questo palco con ben 6 nomination (Video of the Year, Artist of the Year, Best R&B Video, Best Direction, Best Cinematography, Best Editing), Roddy Ricch, per la primissima performance ai "Vmas" con 3 nomination (Song of the Year, PUSH Best New Artist, Best Hip-Hop Video), Maluma con una nomination (Best Latin Video) e CNCO con 2 nomination (Best Quarantine Performance, Best Choreography).

I The Black Eyed Peas sono pronti a far scatenare il palco degli MTV VMAS 2020 con "Vida Loca", il nuovissimo singolo creato in collaborazione con Nicky Jam e Tyga. Ad esibirsi dal vivo anche DaBaby, un nome di assoluto rilievo nella scena hip pop americana. Il singolo "Rockstar", in collaborazione con Roddy Ricch, è una hit inarrestabile. Grazie a tutti questi successi, si presenta ai "VMAs" con 3 nomination: Artist of the Year, Best Hip-Hop e Best Choreography. Tra gli altri artisti già annunciati Miley Cyrus con il recentissimo singolo Midnight.

A guidare la lista delle nomination sono Lady Gaga (9), Ariana Grande (9), Billie Eilish (6) e The Weekend (6). La collaborazione di Ariana Grande e Lady Gaga su "Rain on me" ha fatto particolarmente furore ed è candidata nelle categorie "Video of the Year", "Song of the Year", "Best Collaboration", "Best Pop", "Best Cinematography", "Best Visual Effects", "Best Choreography". Nella categoria "Best Collaboration" Ariana Grande compare anche per il duetto con Justin Bieber su "Stuck with U". Lady Gaga ha anche altri due grandi obiettivi da raggiungere: il premio come "Artist of the Year" e la candidatura nella categoria novità assoluta di quest'anno "Best Quarantine Performance", che premia la migliore esibizione in quarantena, categoria in cui Lady Gaga è in nomination con la sua cover di "Smile". Per la categoria PUSH Best New Artist, presentata da Chime Banking, i tre finalisti sono: Doja Cat, Lewis Capaldi and YUNGBLUD.