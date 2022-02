Mtv Cribs Italia: la seconda stagione da stasera su Mtv

Mtv presenta la seconda stagione di Mtv Cribs Italia, in onda ogni mercoledì alle 21.00 per conoscere più da vicino le case delle celebrities più amate e cool del momento.

Dopo il successo della prima stagione torna uno dei programmi più cool della tv: MTV Cribs Italia, da stasera su Mtv. A dicembre abbiamo avuto un assaggio con la puntata speciale che ha visto protagonista la dimora ibizenca di Marcelo Burlon. Adesso è arrivato il momento di svelare gli altri nomi che prenderanno parte all'attesissima seconda stagione del programma.

Da oggi 16 febbraio in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) - il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia - le dimore delle celebrities più cool e chiacchierate di casa nostra non avranno più segreti: 14 imperdibili puntate della produzione locale con alcune delle più famose star del mondo del web, della musica, dello sport e non solo. Pronti a sbirciare insieme nelle case più intriganti d'Italia, ma cosa ci aspetta?

Con MTV Cribs Italia entreremo nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Perché mai come oggi la casa rappresenta sempre di più il nostro io interiore: il luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano fare. Per questo MTV Cribs Italia è pronto, non solo ad entrare nelle case delle celebrità, ma anche a farci scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità.

Ogni mercoledì, per 7 settimane, un doppio episodio inedito di MTV Cribs Italia. Oggi si inizia con, Riccardo Marcuzzo - in arte Riki. Non solo un cantante ma anche un esperto di design. Infatti, oltre ad aver studiato allo IED di Milano, ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro. E, a seguire, Valentina Nappi, la regina a luci rosse, che ci aprirà le porte della sua casa a Paestum.

"Siamo felici di tornare con la seconda stagione di MTV Cribs Italia, un prodotto ripensato e con un taglio distintivo rispetto alle sue versioni internazionali che si focalizzano più sul lusso, sulle stravaganze ed eccentricità tipiche delle star e celebrities d'Oltreoceano. Anche quest'anno, infatti, continuiamo il racconto costruito nella precedente edizione - che a livello social ha raccolto più di 13 milioni di video views e un totale di 67 milioni di impression - rimanendo fedeli al concetto di "casa" non solo come architettura e arredamento ma anche e soprattutto come specchio dei personaggi che la abitano, come mezzo per indagare i loro gusti e la loro personalità."

"MTV è da sempre la casa culturale della generazione dei Millennials, dei fan della musica e degli artisti. Nel brand MTV si inserisce perfettamente MTV Cribs Italia che, anche in questa nuova edizione, presenta un cast molto variegato in grado di soddisfare i gusti di chi ci ama e ci segue" afferma Cecilia Padula, Senior Director Entertainment, ViacomCBS Italia.