Mtv Cribs: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia protagonisti stasera su Mtv

MTV Cribs Italia non può che continuare a soddisfare le aspettative del pubblico con una nuova puntata in onda stasera mercoledì 23 febbraio in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV: in questa seconda puntata, ad aprire le porte della propria dimora sono il campione olimpico velocista e lunghista Marcell Jacobs e, a seguire, la coppia social più innamorata che mai, composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, da qualche giorno neogenitori del piccolo Gabriele.

Vi siete sempre chiesti cosa si nasconda dietro a una leggenda? I vostri desideri stanno per essere esauditi. Marcell Jacobs ci condurrà, accompagnato dalla moglie Nicole Daza, in un tour completo della casa dove vivono insieme ai due figli in uno dei quartieri più belli della Capitale. Una coppia affiatata di genitori premurosi che si confideranno con MTV, condividendo paure e sogni del giorno della vittoria olimpica e soffermandosi sui passaggi chiave della carriera del campione.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non hanno bisogno di lunghe presentazioni: innamoratisi sotto ai riflettori, hanno appena coronato il loro sogno d'amore con la nascita del primo figlio. All'interno della loro casa romana, assisteremo a un mix molto curioso: il gusto minimal di Paolo si fonde con quello più estroso di Clizia, che si rivela nei dettagli rosa. Grazie a MTV Cribs Italia avremo la possibilità di scoprire un ambiente accogliente e funzionale - pronto ad accogliere il nuovo membro della famiglia - nel quale si alternano oggetti di design ed altri dal profondo valore affettivo.

Con MTV Cribs Italia entreremo nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Perché mai come oggi la casa rappresenta sempre di più il nostro io interiore: il luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano fare. Ogni mercoledì, un doppio episodio inedito di MTV Cribs Italia. La prossima settimana, mercoledì 2 marzo alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) i protagonisti saranno Veronica Ferraro e, a seguire, Ludovica Pagani, insieme all'amica Elettra Lamborghini.