Mr Wrong - Lezioni d'amore: l'ultima puntata della soap con Can Yaman stasera su Canale 5

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20. Per la romantic-comedy con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel quella in onda in questo martedì 20 luglio sarà l'ultima puntata.

Levent e Cansu alla fine non riusciranno a pronunciare il sì sull'altare. Levent decide che prima di sposarsi deve risolvere i suoi problemi con la figlia, ma quando propone a Cansu di rimandare le nozze riceve in risposta un sonoro "no". Lei è stanca di tutti i problemi che si il loro rapporto continua a portarsi dietro e decide che quello sarà un addio.

Ozgur ed Ezgi sono alle prese con ben altri grattacapi: il Laguna viene messo sotto sequestro dalla finanza a causa delle macchinazioni di Yesim e Serdar.

Serdar cerca di convincere Ezgi a ricattare Tolga, come mostra la clip tratta dall'ultima puntata, ma lei rifiuta, sarà così Serdar stesso che, fingendosi la ragazza, lo ricatterà. E Tolga, con le spalle al muro, restituirà il locale al cugino.

Ezgi, diventata socia minoritaria de la Gabbia grazie all'aiuto dei suoi genitori, riceverà finalmente la proposta di matrimonio di Ozgur!