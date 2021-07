Mr Wrong - Lezioni d'amore torna stasera su Canale 5: Ezgi finisce in prigione

Can Yaman torna in prima serata con Mr Wrong - Lezioni d'amore stasera su Canale 5 alle 21:20: Ezgi finisce in prigione, incastrata da Serdar.

Mr Wrong - Lezioni d'amore torna in prima serata, in questo martedì 13 luglio 2021, con tre nuovi episodi in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Scopriamo dalle anticipazioni che Ezgi si troverà coinvolta in una situazione molto complessa.

L'inaugurazione del nuovo locale di Ozgur viene sconvolta dall'arrivo della polizia: gli agenti chiedono a Ezgi di seguirli, come mostra il promo del nuovo appuntamento in prima serata.

Ezgi, accusata di frode aziendale, finisce in prigione, mentre Serdar si professa innocente indicando Tolga e Irem come complici di Ezgi.

Ozgur, per stare vicino a Ezgi, si autoaccusa. Trascorsa la notte in prigione, i due vengono scagionati grazie all'intervento di Serdar, che fa credere loro di essersi pentito: l'intento di Serdar è quello di apparire un eroe agli occhi di Ezgi per poterla riconquistare.

Nel frattempo, Serdar prova a mettere in difficoltà Ozgur, organizzando una serie di "incidenti" ai danni del suo nuovo locale. E annuncia a Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell'acquisizione fraudolenta de "La gabbia", invitandola a fornire queste prove a Ozgur. Ezgi rifiuta, proprio nel momento in cui Ozgur sorprende lei e Serdar a colloquio.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, la soap con protagonista Can Yaman, dopo la sospensione dell'appuntamento pomeridiano, va in onda su Canale 5 il martedì in prima serata. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella pagina dedicata alla soap turca si possono inoltre recuperare gli episodi già andati in onda e contenuti creati appositamente per la consultazione online.