Movieplayer arriva su Twitch: ecco come seguirci in diretta

"Il cinema oltre lo schermo". Il motto di Movieplayer.it è sempre stato questo. Da oggi abbiamo deciso di regalarvi un altro "oltre". Oltre gli articoli del nostro sito, oltre i nostri social network, oltre il nostro canale Youtube: finalmente Movieplayer arriva anche su Twitch, la celebre piattaforma di livestreaming (di proprietà Amazon) sulla quale vi aggiorneremo costantemente con tanti appuntamenti in diretta.

Nato come terreno fertile per i gameplay e live dedicate al mondo dei videogiochi, Twitch è uno strumento utilissimo anche per parlare di cinema e di serie tv. Molto interattivo e aperto a commenti in tempo reale, Twitch è un canale utile a rendere ancora più diretto il rapporto con i nostri lettori. Qui trovate il link del nostro canale Twitch ufficiale che lanceremo mercoledì 5 febbraio, alle 14.00, con il primo appuntamento del nostro Aspettando gli Oscar, il primo di quattro appuntamenti quotidiani (ce ne saranno altri anche giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 14.00) in attesa di domenica notte. Sì, perché sul nostro nuovo canale vi accompagneremo durante tutta la notte degli Oscar 2020. Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori commenteranno la cerimonia con tanti ospiti in collegamento (tra cui il nostro direttore Luca Liguori), curiosità e pronostici.

A partire da lunedì 10, invece, il canale Twitch di Movieplayer avrà tre appuntamenti settimanali, sempre a partire dalle 15.00: ogni lunedì con Giuseppe Grossi per parlare dei temi caldi del momento, ogni mercoledì con Gabriella Giliberti per orientarsi nel sempre più fitto panorama delle serie tv e ogni venerdì con Emanuele Gregori per analizzare il film della settimana e riscoprire i grandi cult del passato. Quindi, se volete fare un altro gran bel salto oltre lo schermo, seguiteci anche su Twitch!