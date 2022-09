Mostra del Cinema di Venezia 2022, Codacons: record di stroncature da parte del pubblico

E' già record di visitatori allo spazio "Ridateci i soldi" gestito da Gianni Ippoliti e allestito al Lido dal Codacons: si tratta di un muro dove gli spettatori dei film proiettati alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 possono lasciare commenti e giudizi sul festival, criticando film, registi o anche l'intera organizzazione.

"A pochi giorni dall'avvio della kermesse, i film italiani in concorso sono quelli che hanno ricevute le stroncature più feroci", ha spiegato il Codacons. "C'è chi segnala come la qualità dei nostri film sia nettamente inferiore rispetto alle pellicole straniere, come lo spettatore che ha lasciato un irriverente commento in cui scrive: 'Giù le mani dai brutti film italiani! Danno lavoro, fanno mangiare, basta solo non andarli a guardare!".

Anche la madrina della kermesse, Rocío Muñoz Morales, non è stata esente da critiche: emblematico il commento lasciato da uno spettatore che, prendendo una intera parte del muro messo a disposizione dal Codacons, chiede in 38 diverse lingue il "perché" della presenza della Morales alla Mostra del cinema.

"Per la prima volta al centro delle stroncature del pubblico compaiono anche giornalisti e critici cinematografici, i cui giudizi espressi in questi giorni su giornali e testate varie non trovano in alcun modo d'accordo una larga fetta di spettatori", ha concluso il Codacons.