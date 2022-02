Moses J. Moseley: l'attore di The Walking Dead trovato morto a 31 anni

Moses J. Moseley, interprete di uno degli zombie domestici di The Walking Dead è stato trovato morto a 31 anni nell'area di Stockbridge, in Georgia.

Moses J. Moseley, che ha interpretato uno degli zombi domestici di Michonne (Danai Gurira) in The Walking Dead dal 2012 al 2015, è stato trovato morto la scorsa settimana a Stockbridge, in Georgia. La conferma arriva dal suo agente a TheWrap.

Secondo TMZ, che per primo ha riportato la storia, il corpo dell'attore è stato trovato mercoledì scorso nell'area del ponte di Hudson a Stockbridge dopo che la sua famiglia aveva denunciato una persona scomparsa e OnStar aveva rintracciato la sua auto.

La sua portavoce Tabatha Minchew ha confermato che sarebbe in corso un'indagine della polizia sulla morte di Moses J. Moseley, ma non ha potuto confermare i dettagli forniti dai membri della famiglia a TMZ secondo cui l'attore era scomparso dal 23 gennaio.

"Non era solo un cliente per me. Eravamo migliori amici da 10 anni", ha detto Minchew a TheWrap. "Era al mio matrimonio. Tutti quelli che l'hanno incontrato lo amavano, nessuno ha mai avuto niente di negativo da dire su di lui. Quando era in giro tutti erano così felici. Ha reso tutti così felici, stiamo cercando di pensare a questo in un momento così triste".

Moseley, nato ad Aiken, nella Carolina del Sud, ha avuto ruoli nel film del 2012 Joyful Noise e nel 2013 in The Internship prima di ottenere il ruolo di Mike in sei episodi di The Walking Dead. In seguito ha ottenuto un ruolo da da protagonista nella commedia horror del 2017, Attack of the Southern Fried Zombies.

L'attore Jeremy Palko, che ha interpretato Andy in The Walking Dead dal 2016 al 2017, ha condiviso una sua foto con Moseley su Twitter e ha scritto: "Il cuore spezzato nel sentire della morte di @MosesMoseley Solo un essere umano assolutamente gentile e meraviglioso Ci mancherà il mio amico. #TWDFamily."