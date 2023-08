Morto Toto Cutugno, il cantautore aveva 80 anni

Il cantautore Toto Cutugno è scomparso all'ospedale San Raffaele di Milano, dov'era ricoverato da diverso tempo a causa di una malattia. Aveva 80 anni. A dare la notizia all'ANSA è stato il manager dell'artista, Danilo Mancuso. "Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi" ha dichiarato Mancuso.

Nato in Toscana ma ligure d'adozione, Toto Cutugno è stato uno dei più importanti esponenti della musica italiana dagli anni '60 in poi, nelle vesti di cantante, autore e produttore. Detentore del record di partecipazioni al Festival di Sanremo - 5 come Al Bano, Peppino di Capri, Anna Oxa e Milva - Toto Cutugno ha venduto centinaia di milioni di dischi in tutto il mondo, un successo che ha oltrepassato i confini italiani.

Toto Cutugno è stato uno dei cantanti italiani maggiormente conosciuti all'estero. Dopo aver trionfato all'Ariston con la canzone Solo noi nel 1980 ha conosciuto un exploit globale tre anni più con la canzone che diventerà la più conosciuta di Cutugno anche all'estero: L'italiano.

Prolifico autore di testi per diversi colleghi, tra cui Adriano Celentano e Dalida, Cutugno ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 1990, secondo trionfo nella storia per l'Italia, che dovrà aspettare trentuno anni per vincere nuovamente la competizione con i Måneskin.

In Capitan Basilico 2 c'è anche Toto Cutugno (qui con Massimo Bosso)

Il loro successo ha permesso alle canzoni di Toto Cutugno di essere incluse in diversi lungometraggi. Nel 1983, all'apice della propria carriera, Cutugno compose anche le musiche della commedia con Jerry Calà e Lino Banfi, Al bar dello sport, insieme a Mariano Detto. Nel 2011 ha partecipato come cantante di strada al sequel di Capitan Basilico, film dei Buio Pesto, insieme ad altri famosi colleghi.