Morto Terry Carter, l'attore di Battlestar Galactica aveva 95 anni

Terry Carter, che ha interpretato il sergente Joe Broadhurst nella serie televisiva McCloud e il detective Colonnello Tigh nell'originale Battlestar Galactica, è morto nella sua casa di New York ieri mattina. Aveva 95 anni.

Nato John Everett DeCoste a Brooklyn, il 16 dicembre 1928, da genitori di origine dominicana, argentina e afroamericana, Carter è diventato il primo conduttore televisivo di colore per la WBZ-TV Eyewitness News di Boston, dove divenne anche il primo critico cinematografico e teatrale della prima serata. È stato anche uno dei primi attori neri della sitcom televisiva The Phil Silvers Show del 1956, in cui interpretava il soldato Sugarman.

Tra gli altri lavori di Carter figurano il film TV del 1970 Company of Killers, in cui ha recitato accanto a Van Johnson e Ray Milland, e il film cult del 1974 Foxy Brown con Pam Grier.

L'impegno civile

Nel 1979 Carter ha costituito il Council for Positive Images, un'organizzazione no-profit dedicata al miglioramento della comprensione interculturale e interetnica attraverso i media. Nell'ambito dell'organizzazione, ha prodotto e diretto diversi programmi documentari per la PBS incentrati su argomenti culturali e storici.

Nel 1988, Carter ha prodotto e diretto il documentario musicale televisivo A Duke Named Ellington, nominato agli Emmy, sul titano del jazz.

Carter ha fatto parte per due mandati del consiglio di amministrazione dell'Academy of Television Arts and Sciences. Nel 1983 è stato inserito nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ha fatto parte della commissione documentari e della commissione film stranieri per gli Oscar. Nel 1985, ha ricevuto un Emmy a Los Angeles per KID*S, una miniserie televisiva da lui creata, diretta e prodotta su un gruppo eterogeneo di adolescenti che lottano per superare gli intensi conflitti che i giovani americani dovevano affrontare all'epoca.

Carter è rimasto vedovo due volte. Gli sopravvivono la moglie Etaferhu Zenebe-DeCoste e i due figli Miguel e Melinda.