Morto José de la Torre, l'attore della serie Netflix Toy Boy aveva solo 37 anni

L'attore spagnolo aveva preso parte alla celebre serie Netflix arrivata in streaming nel 2019 e proseguita per due stagioni

Il mondo della recitazione si è svegliato questa mattina con un grave lutto. Il giovane attore José De la Torre, noto per aver lavorato in serie come Toy Boy, Vis a vis: el oasis, Servir y proteger e Amar es para siempre, è morto all'età di 37 anni dopo una breve battaglia con la malattia che gli era stata diagnosticata solo pochi mesi fa.

La notizia, riportata dal sito Montilla Digital e verificata da YOTELE, ha colto di sorpresa molti amici e colleghi, che erano completamente all'oscuro dello stato di salute dell'attore.

Oltre alla sua carriera televisiva, De la Torre aveva costruito un solido legame con i suoi follower sui social, che ammontano a quasi mezzo milione solo su Instagram. L'attore, inoltre, sperava che il 2025 sarebbe stato il suo anno.

La recitazione era sempre stata il suo sogno, come dichiarato qualche anno fa a Montilla Digital: "Da bambino non smettevo mai di guardare film, semplicemente per divertirmi, e questo mi ha catturato, piantando in me il seme che più tardi si sarebbe trasformato nel desiderio di dedicarmi a questo mondo".

Conosciuto per il suo carattere amichevole e alla mano, era molto comune vedere José de la Torre in eventi come il Festival del Cinema di Malaga, dove era un partecipante molto amato. Originario di Montilla (Córdoba), l'attore era stato un allievo di Antonio Banderas, laureandosi infatti presso la prestigiosa università privata di arte drammatica che l'attore ha aperto a suo nome nella città di Malaga. Aveva poi proseguito gli studi a Madrid