Morte Silvio Berlusconi: Terra Amara non va in onda, come cambia la programmazione Rai e Mediaset

Anche oggi Rai e Mediaset cambiano il palinsesto per gli speciali in memoria di Silvio Berlusconi: ecco le variazioni del 13 giugno

Anche oggi, 13 giugno, Rai e Mediaset hanno cambiato i loro palinsesti per raccontare la morte di Silvio Berlusconi. Le variazioni per le reti Mediaset riguardano tutta la giornata. la Rai, invece, dovrebbe rispettare la programmazione per gran parte della giornata, compresa la prima serata.

Programmazione speciale Rai:

Rai 1: Il Tg1 andrà in onda dalle 6:30 alle 11 e realizzerà uno speciale dalle 16:05 alle 17.00.

In prima serata Porta a Porta proporrà uno speciale dalle 20:35 alle 21:20 al posto di Techetechetè.

Rai 2: Il Tg2 proporrà due speciali: uno dalle 10:00 alle 12:00 e uno dalle 17:10 alle 18:35.

Rai 3 Il Tg3 andrà in onda dalle 12:00 alle 12:58 e realizzerà uno speciale dalle 14:50 alle 16:00.

Silvio Berlusconi: come ha cambiato la tivù (e non solo) in Italia

Rainews24 assicurerà una copertura informativa ininterrotta dalle 6.00 alle 18.00, in onda in modalità filo diretto, e andrà in onda in simulcast su tutti e tre i canali generalisti dall'1.30 circa.

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni

Su RaiPlay saranno resi disponibili in esclusiva la puntata di Ossi di Seppia sulla discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994 attraverso il racconto di un uomo chiave come Fedele Confalonieri, amico e collaboratore dell'ex Presidente del Consiglio. Sarà poi messa sulla piattaforma l'antologia realizzata dalle Teche Rai, 'Album Berlusconi', con oltre 60 contenuti video che ripercorrono i momenti più importanti della vita personale, imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi.

Programmazione speciale Mediaset:

Canale 5: dalle ore 8:40, è in onda 'Mattino Cinque News - Speciale' che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13:00.

Silvio Berlusconi, dalla Clerici a Gerry Scotti: il saluto delle star televisive sui social

A seguire, l'edizione quotidiana del Tg5 che si allunga con uno speciale in onda fino alle ore 18.20 (i programmi sono inoltre in simulcast su Rete4 e TgCom24 e senza interruzioni pubblicitarie). Saltano quindi i programmi dal daytime come le soap Beautiful, Terra Amara, La Promessa e il daytime dedicato all'Isola dei famosi, che ieri sera, lunedì 12 giugno, non è andato in onda con la consueta diretta.

In prima serata, dalle ore 20:30, la linea torna al Tg5 con un nuovo speciale condotto da Cesara Buonamici.

Rete 4: Dopo il simulcast con la rete ammiraglia Mediaset, il Tg4 è in onda con un'edizione speciale dalle ore 18:20 alle ore 20:00.

Italia 1: Anche oggi l'emittente manderà in onda episodi delle serie televisive una Mamma per Amica e, dalle 16:40 circ,a Supergirl. In prima serata sarà trasmesso il film Sulle ali dell'avventura di Nicolas Vanier.