Morte e altri dettagli: trailer per la nuova serie mystery in arrivo su Disney+

Disney ha diffuso in streaming il trailer italiano di Morte e altri dettagli, serie mystery chiaramente ispirata alle atmosfere dei romanzi di Agatha Christie e che debutterà sulla piattaforma digitale dello studio a marzo.

Il cast della serie

Violett Beane interpreterà Imogene, la principale sospettata della serie di omicidi al centro dello show. L'attrice è nota per aver interpretato Jesse Quick in The Flash e Markie Cameron nel film horror Obbligo o verità. Oltre a Morte e altri dettagli, Beane sarà anche protagonista di un prossimo progetto di fantascienza insieme a Frankie Muniz, intitolato Renner.

Dopo aver lavorato in serie televisive come Homeland e Criminal Minds, Mandy Patinkin sarà il più grande detective del mondo, Rufus Cotesworth.

Altri nomi del cast di Morte e altri dettagli sono Lauren Patten (Blue Bloods) nel ruolo di Anna Colier, Rahul Kohli (The Fall of the House of Usher) nel ruolo di Sunil Ranja, Angela Zhou (Promising Young Woman) nel ruolo di Teddy Goh, Hugo Diego Garcia (Sentinelles) nel ruolo di Jules, Pardis Saremi (Hell of a Summer) nel ruolo di Leila e Linda Esmond (Only Murders in the Building) nel ruolo dell'agente Hilde Eriksen.

Un giallo secondo la tradizione

Ambientato tra il glamour dell'élite mondiale, Morte e altri dettagli è incentrato sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato/nel momento sbagliato (un po' per colpa sua) e diventa la prima sospettata di un mistero omicidio. L'ambientazione? Un transatlantico mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell'equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

Chi ha creato Morte e altri dettagli

Mike Weiss (The Mentalist) e Heidi Cole McAdams (The 100) sono i creatori di Morte e altri dettagli. Non è la prima volta che la coppia lavora insieme a un progetto televisivo. Avevano già collaborato a Stumptown, un crime drama della ABC Signature con Cobie Smulders. Sebbene la serie non sia stata rinnovata per una seconda stagione, gli showrunner hanno avuto la possibilità di scrivere e produrre l'imminente serie originale di Hulu ancora una volta al fianco di ABC Signature.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Weiss e McAdams hanno dichiarato che Morte e altri dettagli è stato ispirato dalla loro passione per la scrittrice Agatha Christie.

Lo show, che ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso gennaio, arriverà su Disney+ il 5 marzo.