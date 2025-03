Morta Nadia Cassini: la star della commedia sexy all'italiana aveva 76 anni

È scomparsa ieri a Reggio Calabria, all'età di 76 anni, l'attrice Nadia Cassini. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Tempo, senza entrare nei dettagli della malattia che l'avrebbe colpita.

Cassini è stata una delle attrici maggiormente in voga tra gli anni '70 e '80, in quelle pellicole che facevano parte del filone della commedia sexy all'italiana.

L'arrivo in Italia e gli anni d'oro sullo schermo

Nata con il nome di Gianna Lou Müller, giovanissima acquisì il cognome Cassini dopo il matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski. Dopo gli esordi come fotomodella negli Stati Uniti, Nadia Cassini si trasferì in Italia con il marito.

Primo piano di Nadia Cassini

Iniziò a recitare in piccoli ruoli in film come Il divorzio di Romolo Guerrieri, prima di ottenere grande successo dalla metà degli anni '70 con la commedia sexy all'italiana in film come L'insegnante balla... con tutta la classe, L'infermiera nella corsia dei militari, e La dottoressa ci sta col colonnello.

La carriera in tv e il ritiro dalle scene

Protagonista del cinema erotico di quel periodo, Nadia Cassini fu una delle attrici più richieste e apparve anche in diversi programmi tv, lavorando spesso con Fininvest in programmi come Premiatissima, Drive In e Risatissima. Celebre è uno sketch con Lando Buzzanca che fece scandalo all'epoca.

Verso la fine degli anni '80 decise di ritirarsi dalle scene e tornò dapprima negli Stati Uniti per motivi personali. Visse un periodo complicato con l'abuso di sostanze stupefacenti che riuscì a superare grazie al sostegno degli amici e della figlia. L'attrice era tornata in Italia da qualche tempo dopo aver superato anche le conseguenze di un incidente stradale.

Nadia Cassini in una scena di un film con Olinka Hardiman e Carmen Russo

Nel corso della sua lunga carriera lavorò, tra gli altri, con Lino Banfi, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Mario Carotenuto.