Morgan Stevens: l'attore di Saranno famosi e Melrose Place trovato morto a 70 anni

Morgan Stevens, attore veterano noto per numerosi ruoli in televisione, è stato trovato morto all'età di 70 anni nella sua casa il 26 gennaio 2022. Il cadavere dell'attore, che in passato aveva avuto gravi problemi con la legge, è stato rinvenuto durante un controllo di salute della polizia. Nessuna informazione sulla causa della morte è stata rilasciata finora dalla polizia. La sua morte è stata segnalata per la prima volta dal sito TMZ.

Nato il 16 ottobre 1951 a Knoxville, nel Tennessee, Morgan Stevens si è trasferito a Hollywood subito dopo la laurea. È apparso nel ruolo di Paul Northridge in un episodio di Una famiglia americana e nei tre film ispirati alla serie, tra cui A Wedding on Walton's Mountain, in cui il suo personaggio ha sposato Erin Walton (interpretata da Mary Elizabeth McDonough).

Il suo primo ruolo importante è stato quello dell'insegnante David Reardon durante due stagioni del programma televisivo Saranno famosi. Stevens è apparso in 20 episodi durante la seconda stagione per poi fare ritorno successivamente come guest star occasionale, inoltre ha scritto un episodio della terza stagione, Catch A Falling Star. All'epoca l'attore è apparso in veste di guest in altre popolari serie tv, tra queste Love Boat, The Return of Marcus Welby M.D., Airwolf e Magnum P.I..

Saranno Famosi, da 35 anni, sognando il successo

Tutto ciò si è interrotto nell'agosto 1989, quando Morgan Stevens ha avuto un piccolo incidente d'auto ed è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles con l'accusa di guida in stato di ebrezza. Durante la custodia, è stato duramente picchiato, riportando un naso rotto, una guancia fratturata, una mascella lussata e danni ai nervi del viso. Un esame dell'alcol nel sangue lo ha scagionato dall'accusa e il maltrattamento subito è stato successivamente risolto in una causa contro la polizia di Los Angeles.

Morgan Stevens è tornato a recitare nel 1992, interpretando Nick Diamond in sette episodi della serie Melrose Place. Ma il lavoro è diventato sporadico e la sua ultima apparizione è stata nel 1999 in un episodio di Walker, Texas Ranger.