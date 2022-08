Morgan su Amadeus: "fa gli interessi dei discografici e non ha un titolo di studio per dirigere Sanremo"

Morgan torna a prendere di mira Amadeus e i suoi quattro anni di direzione artistica di Sanremo: il cantante lo ha fatto nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, nella quale riaffiorano i vecchi contrasti tra lui e il conduttore della kermesse canora. Il cantautore non ha perdonato ad Amadeus di avergli preferito il brano di Bugo nell'edizione 2021.

L'ex frontman dei Blueveritigo torna ad affilare le armi contro Amadeus, questa volta lo fa attraverso le colonne del quotidiano milanese, dove accusa il conduttore di essersi piegato ai voleri dei discografici "Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici".

Le critiche di Morgan non si fermano qua, l'ex giudice di X Factor, contesta ad Amadeus anche la direzione artistica di Sanremo "Ho accettato di cantare con Bugo per combattere un sistema negativo dall'interno. Detto questo, ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni".

A proposito di Bugo, chi non ricorda quando il cantante lasciò il palco di Sanremo perchè Morgan l'aveva attaccato cambiando il testo della canzone, la storia è finita in tribunale e i rapporti non si sono mai riallacciati: "Di Bugo non mi interessa nulla, piuttosto era lui ad essere ossessionato dal successo tanto da passare anche sopra a un amico. La mia era stata un'azione libertaria contro il mobbing e l'ignoranza. Mi hanno utilizzato per entrare a Sanremo e poi vilipeso. Ho risposto ironicamente alla sua maleducazione: così gli ho messo in mano il successo, ho svolto il mio compito, fatto il mio dovere".

Nei giorni scorsi, Morgan è finito anche al centro di una vicenda politica: qualcuno ha affermato che stava scrivendo il programma del partito di Giorgia Meloni per le prossime elezioni. Raggiunto dall' Adnkronos, Morgan ha precisato "Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i 'manganelli verbali' non pagano".