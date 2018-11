Moonshadow: Silas Howard regista dell'horror sulla conversione dei giovani omosessuali

Moonshadow, il film horror che affronterà la complicata tematica della terapia di "conversione" per le persone omosessuali, sarà diretto dal regista Silas Howard.

Il progetto sarà prodotto da Gunpowder & Sky e da YOMYOMF, la casa di produzione di Justin Lin, in collaborazione con Ki Jin Kim e Giulia Caruso della Nonetheless Productions.

Howard ha recentemente prodotto e diretto la serie Pose, il progetto di Ryan Murphy andato in onda sull'emittente FX ed è stato il primo regista transgender che ha lavorato a Transparent. Tra i progetti più recenti del filmmaker il film A Kid Like Jake con protagonisti Claire Danes, Jim Parsons e Octavia Spencer.

La sceneggiatura è stata firmata da Ernesto Foronda e Daniel Foerste, che ha utilizzato la propria esperienza in un centro di conversione per ideare la trama del progetto. Al centro della trama ci sarà un teenager transgender che viene iscritto a un programma di conversione a base "scientifica" e scopre poco dopo che i giovani vengono trasformati in qualcosa di non umano. Il lungometraggio avrà infatti degli elementi horror.

Howard ha dichiarato: "Con una battaglia per i diritti delle persone transgender attualmente in corso a livello nazionale, ed essendo membro e attivista della comunità trans, sento sia importante far parte della conversazione. L'attuale generazione di giovani sta vivendo delle aspettative completamente nuove per quanto riguarda il genere e la sessualità e Moonshadow è un film dedicato a loro".