Moon Knight: Shia LaBeouf sarà il protagonista della serie Marvel?

Shia LeBeof potrebbe interpretare Moon Knight, un supereroe mai visto prima, nella nuova serie che andrà in onda su Disney+.

Non sembra esserci una scelta precisa per la parte, ma una fonte vicina al sito We Got This Covered ha rivelato che l'attore californiano potrebbe essere nella lista dei papabili contendenti. Insieme a lui, anche Andrew Garfield insieme a molti altri ancora non svelati.

La serie Moon Knight vede protagonista Marc Spector, un ex-agente della CIA rimasto quasi ucciso per mano di un terrorista conosciuto come Bushman. Il dio della luna Khonshu salva la vita di Marc, che uccide Bushman e diventa Moon Knight. Una peculiarità del personaggio è l'essere affetto da personalità multiple: non è solo Marc Spector, ma anche Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso Khonshu. Queste diverse personalità alcune volte cooperano tra loro, altre entrano in conflitto per avere il controllo.

Shia LaBeouf durante la maratona di #ALLMYMOVIES

Shia LaBeouf al momento è nei cinema statunitensi con The Peanut Butter Falcon e, entro la fine dell'anno, sarà nelle sale con Honey Boy, il progetto semi-autobiografico dell'attore, che sarà proiettato al Toronto International Film Fest 2019 a settembre, con la star di Manchester by the Sea Lucas Hedges che reciterà nel ruolo di LaBeouf e lo scrittore-attore che reciterà in un ruolo basato su suo padre.