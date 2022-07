Monty Norman: è morto a 94 anni il compositore del tema musicale dei film di James Bond

Monty Norman è morto all'età di 94 anni, dopo una carriera nel mondo della musica che l'ha portato a ideare il tema musicale di James Bond.

La triste notizia è stata confermata dalla sua famiglia che non ha però rivelato ulteriori dettagli.

L'artista era figlio di una coppia immigrata dalla Lituania ed è cresciuto nell'area dell'East End di Londra, città in cui Monty Norman ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie alla madre, che gli ha regalato a 16 anni la sua prima chitarra.

Tra gli show in scena nella capitale britannica di cui si è occupato a livello musicale ci sono Expresso Bongo e Irma La Douce, esperienze che lo hanno poi portato a lavorare per il cinema.

Nel 1962 ha ricevuto il compito di scrivere il tema musicale di James Bond per il film Dr No, brano poi usato nel corso dell'intera saga. A offrirgli l'opportunità era stato il produttore Cubby Broccoli, rimasto colpito dai lavori che aveva firmato per il teatro.

Norman ha dichiarato che si era reso conto, non appena aveva suonato alcuni passaggi con la chitarra elettrica, che era stato in grado di catturare l'essenza dell'agente 007: "In quelle poche note c'è tutto il suo essere sexy, il mistero e la sua spietatezza".

Tra le composizioni firmate da Norman per le avventure di Bond c'è anche quella che accompagna la scena in spiaggia con Ursula Andress e Sean Connery.

Marty Norman ha inoltre lavorato a film come The Two Faces of Dr. Jekyll, Call Me Bwana e la miniserie televisiva Dickens of London