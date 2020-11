Monster: Netflix distribuirà il film con Jennifer Hudson e Kelvin Harrison Jr.

Monster, il film diretto da Anthony Mandler con protagonisti Jennifer Hudson e Kelvin Harrison Jr., sarà distribuito da Netflix.

Il progetto era stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2018 e, fino a questo momento, non aveva trovato una distribuzione.

Il lungometraggio ha come potagonista uno studente modello di 17 anni, ruolo affidato a Kelvin Harrison Jr., il cui mondo va in mille pezzi quando viene accusato di aver compiuto un omicidio.

Il cast di Monster, oltre a Jennifer Hudson e Harrison Jr, è completato da John David Washington, Jeffrey Wright, Jharrel Jrom, Jennifer Ehle, Tim Blake Nelson, Nasier "Nas" Jones e Rakim Mayers (il rapper conosciuto con il nome d'arte di A$AP Rocky).

La sceneggiatura è firmata da Colen C. Wiley, Janece Shaffer e Radha Blank basandosi sul romanzo scritto da Walter Dean Myers.

Il regista Anthony Mandler ha dichiarato: "Netflix ha sostenuto numerose volte film con un forte messaggio sociale. Aiutando ad educare il pubblico e creare dei contenuti in grado di intrattenere e far riflettere. Ho sempre visto il mio film come un mezzo e una possibilità di cambiamento. Non potrei pensare a una piattaforma migliore per distribuire Monster".