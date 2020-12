Il monolite misterioso riappare in California: la saga continua

Un altro giorno, un altro monolite... Ormai il 2020 è anche questo, ovvero misteriose installazioni che compaiono e scompaiono all'improvviso in diversi luoghi del pianeta. L'ultima registrata? La California.

"Breaking News: c'è attualmente un monolite sulla vetta di Pine Mountain ad Atascadero" scrive Connor Allen di Atascadero News su Twitter, precisando che "Come ci è arrivato? Da dove viene? Da quanto è lì? Non ho ancora le risposte a queste domande".

Ma il sito ha poi dedicato un pezzo più dettagliato all'enigmatico oggetto, un obelisco che sembrerebbe essere realizzato in acciaio inossidabile, dell'altezza di 3 metri e 45 centimetri di larghezza - di primo acchito potrebbe sembrare lo stesso ritrovato nello Utah qualche giorno fa, poiché l'altezza parrebbe molto simile, ma non corrisponderebbero le misure in quanto a larghezza -.

Inoltre, contrariamente al primo monolite avvistato, questo non era attaccato al terreno, e nonostante il peso di 90 chili, potrebbe essere "spinto a terra con una solida spinta".

Dozzine di escursionisti si sono recati sul posto per ammirare l'oggetto e discuterne la possibile provenienza. Intanto, la città di Atascadero è stata avvisata dell'apparizione del misterioso monolite, ma non è stata ancora divulgata alcuna informazione su dei potenziali provvedimenti in merito (è stato semplicemente diramato un avviso che invita gli escursionisti a fare attenzione e non avvicinarsi troppo, poiché non essendo ancorato al suolo, l'oggetto potrebbe effettivamente finire addosso a qualcuno).

Nel frattempo, il mondo continua a chiedersi: chi è stato a posizionare i monoliti? A che scopo? E cosa vorrà dire tutto questo? Arriverà mai una risposta? Dopo la prima apparizione nel deserto dello Utah, il monolite aveva sollevato paragoni con 2001: Odissea nello spazio, ma era misteriosamente scomparso ed era riapparso addirittura in Romania. Qualcuno aveva ipotizzato che l'installazione poteva essere legata alla produzione di Westworld.