Un nuovo monolite, è apparso in Italia, nelle vigne di Sala Monferrato, comune del Piemonte in provincia di Alessandria ed è stato posizionato tra la neve durante la notte di Capodanno.

Anno nuovo, tormentoni vecchi. Neanche il tempo di dare inizio al 2021 che è stata scritta una pagina inedita della saga iniziata mesi fa e riguardante i misteriosi monoliti apparsi in diverse zone del mondo. L'ultimo "ritrovamento" è avvenuto in Italia, più esattamente a Sala Monferrato: a trovarsi per primi di fronte all'imponente oggetto sono stati Marco Botto e Angela Severino, un imprenditore vitivinicolo e sua moglie, come loro stessi hanno raccontato nelle scorse ore. "Lo abbiamo visto nella notte di Capodanno, quando il nostro cane è scappato per la paura dei fuochi d'artificio e lo abbiamo trovato in mezzo ai vigneti, dove poi abbiamo notato il monolite". Botto ha quindi spiegato come il punto esatto del ritrovamento sia facilmente raggiungibile dalla strada, proprio lì dove il panorama è tutt'altro che banale, considerata la vicinanza delle Alpi e del Monte Rosa. "Non ce ne siamo accorti prima ma posso dire che il pomeriggio non c'era. Devono averlo portato con un furgone", ha concluso l'uomo che ha poi segnalato tutto al sindaco di Sala Monferrato, nella provincia di Alessandria, in Piemonte.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i precedenti ritrovamenti, è emersa l'identità dei responsabili. Un gruppo di artisti ha rivendicato la paternità dei monoliti apparsi in diversi punti del mondo, tra cui gli Stati Uniti e la Romania. Si tratta di The Most Famous Artist, un collettivo di artisti che, a quanto pare, avrebbe fissato il prezzo di queste loro opere intorno ai 45.000 dollari ciascuna. Per quanto riguarda il monolite di Sala Monferrato, si sta cercando di capire se si tratta di un omaggio a questo movimento artistico e se quindi qualcuno si sia semplicemente ispirato a loro.