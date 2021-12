Monica Bellucci ospite della semifinale di Ballando con le stelle 2021, stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2021 è giunto alla sua semifinale, che andrà in onda stasera su Rai1 a partire dalle 20:35, e che vedrà Monica Bellucci scendere in pista come ospite d'onore.

The Girl in the Fountain: Monica Bellucci in un momento del documentario

Protagonista dello spazio dedicato al "Ballerino per una notte", l'icona del fascino italiano ammalierà il pubblico di Rai 1 con un tango sensuale insieme al maestro di ballo Simone Di Pasquale. La celebre ospite dovrà imparare la coreografia nel corso di poche ore e la sua performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio. Il voto totalizzato si trasformerà in un "bonus" che, assegnato ad una delle coppie concorrenti, potrà migliorare la loro posizione in classifica.

Le coppie "stellari" che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale di Ballando con le stelle sono:

Arisa - Vito Coppola

Alvise Rigo - Tove Villfor

Federico Lauri - Anastasia Kuzmina

Morgan - Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno - Samuel Peron

Valeria Fabrizi - Giordano Filippo

Nella puntata precedente, il duo formato da Andrea Iannone e Lucrezia Lando è stato eliminato dalla competizione, ma la loro "corsa" non è ancora finita. In questa puntata, tutte le coppie sospese momentaneamente dalla gara avranno, infatti, un'ultima chance di essere ripescati.

Immancabili a bordo pista tre presenze amatissime dal pubblico di Rai1: la nota criminologa, Roberta Bruzzone, il conduttore di "Vita in Diretta" Alberto Matano, e la new entry di questa edizione, Alessandra Mussolini. Anche questo sabato coreografie strepitose, ospiti speciali e prove a sorpresa che continueranno a testare il livello di preparazione dei concorrenti e i loro progressi nello stile e nella tecnica dei balli eseguiti. Le loro performance, come sempre, verranno sottoposte all'attento giudizio della giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall'inossidabile Carolyn Smith. A bilanciare i commenti taglienti della giuria tecnica ci penserà Rossella Erra, la "giurata del popolo", che potrà premiare qualche coppia ritenuta maggiormente "penalizzata". Il giudizio finale, però, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie più amate tramite i social: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.

In questo sabato sera ricco di sorprese si svolgerà la finalissima del Torneo Ballando con te, la competizione dedicata alla gente comune amante della danza. Le quattro unità di ballo che nelle scorse puntate hanno vinto la gara contro i loro sfidanti scenderanno in pista un'ultima volta per guadagnarsi la vittoria della finale del Torneo Ballando con te.