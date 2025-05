Money Road con Fabio Caressa da stasera su Sky: chi sono i concorrenti, come funziona lo show

A partire da stasera, giovedì 29 maggio alle 21:15, va in onda su Sky un format destinato a far parlare di sé: Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo show Sky Original che mette insieme adrenalina, strategia e profondi dilemmi etici. Alla conduzione, una sorprendente novità: Fabio Caressa, volto noto del mondo sportivo, qui al suo debutto in un programma di puro intrattenimento.

Un gioco? No, un vero esperimento umano

Dodici persone comuni, completamente sconosciute tra loro, si ritrovano catapultate nel cuore della giungla malese. Niente comfort, niente tecnologia, solo il minimo indispensabile per sopravvivere. Ma non si tratta semplicemente di una prova di resistenza fisica: Money Road è soprattutto un test psicologico e morale.

I concorrenti, infatti, faranno parte della cosiddetta Compagnia delle Tentazioni e dovranno affrontare un trekking estremo, lungo 12 giorni, attraversando fiumi impetuosi, affrontando il caldo soffocante (fino a 40 gradi con il 98% di umidità), insetti, sanguisughe e salite impervie. Il tutto, sotto la pressione costante di tentazioni irresistibili: comfort, vantaggi, beni di lusso. Ma c'è un prezzo da pagare.

Il cast di Money Road

Il montepremi? In gioco ad ogni tentazione

All'inizio del percorso, il montepremi è fissato a 300.000 euro. Ma ogni volta che un concorrente cede a una tentazione, anche se apparentemente innocua, il costo di quella scelta verrà scalato dall'intero jackpot. Una singola decisione individuale avrà quindi ripercussioni sull'intero gruppo.

E se le tentazioni fossero segrete? O collettive? O se a proporle fossero personaggi noti, pronti a stuzzicare desideri e debolezze? Esatto: lungo il cammino, i partecipanti potranno incontrare ospiti d'eccezione come Giorgio Locatelli, Asia Argento ed Enzo Miccio, protagonisti di momenti chiave in cui la morale sarà messa a dura prova.

Strategie, conflitti e scelte difficili

Chi penserà solo a se stesso e chi al bene comune? Il format, adattamento italiano del successo internazionale Tempting Fortune, punta tutto su questa tensione tra individualismo e solidarietà. Il pubblico si troverà inevitabilmente a immedesimarsi nei protagonisti, chiedendosi: "avrei resistito? Avrei fatto lo stesso?".

Alvise Zambello è uno dei concorrenti di Money Road

Fabio Caressa: il narratore dell'esperimento

Nel suo nuovo ruolo, il telecronista sportivo non giudica, non interviene, ma osserva, racconta e ci accompagna tra emozioni, scelte e conseguenze. È il punto di riferimento silenzioso di questo viaggio straordinario in cui le dinamiche sociali si fondono con la tensione del gioco.

Dove vedere l'adventure game

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su NOW, in simulcast su TV8 e sempre disponibile on demand. Un appuntamento settimanale da non perdere per chi ama i reality fuori dagli schemi, i giochi psicologici e i format che mettono alla prova l'animo umano.

I 12 protagonisti di Money Road: chi resisterà alla tentazione?