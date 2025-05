Il mondo del cinema fa un appello al ministro Giuli: "Ascolti le nostre ragioni, il sistema è in crisi"

A distanza di qualche giorno dalle polemiche causate dalle dichiarazioni di Elio Germano e da Geppi Cucciari dopo la conferenza stampa di Alessandro Giuli, avvenuta in occasione della presentazione dei candidati ai David di Donatello 2025, il mondo del cinema italiano ha voluto lanciare un appello al Ministro della Cultura e ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi.

A sostenere i colleghi e a ribadire il momento di crisi del settore è una lunga lista di registi, attori, sceneggiatori e professionisti che hanno deciso di firmare una missiva in cui si espongono i problemi del settore.

Cosa dichiara la lettera

L'appello lanciato ai politici ribadisce che la situazione lavorativa e produttiva del cinema italiano è indubbiamente in crisi e negli ultimi due anni si è verificata un'incertezza normativa e sono avvenuti ritardi, generati in primis dall'operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, che hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, e ha lasciato senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024.

La lettera ribadisce che l'attuale situazione rischia di "togliere creatività, autonomia e innovazione a tutto il settore, privandolo della possibilità di competere culturalmente ed economicamente a livello internazionale".

La pubblicazione della versione definitiva del decreto correttivo Tax Credit, che dovrebbe avvenire a breve, viene considerata una "prima risposta, ma incompleta e insufficiente". Gli artisti hanno quindi sottolineato: "Riteniamo che sia necessario attivare iniziative ben più ampie e rilevanti, come ad esempio ha chiesto Pupi Avati durante la cerimonia dei David di Donatello. La cultura e la democrazia italiana non possono essere piegate ad interessi di parte, ma vanno tutelate e arricchite con rispetto delle competenze, delle professionalità, delle regole costituzionali e dei diritti di tutti e tutte".

Tra le richieste avanzate c'è anche l'organizzazione di un incontro tra il Ministero e le associazioni che unisconoe rappresentano attori, autori e tecnici, in modo da ascoltare le richieste avanzate da mesi.

La lettera chiede inoltre che si fermino le "polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del Ministero, come il nostro collega Elio Germano e la nostra collega Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà".

Chi ha firmato l'appello

A firmare la lettera è una lunga lista, destinata ad allungarsi nelle prossime ore e giornate.

Attualmente l'appello è stato sostenuto da: