Mondiali Qatar 2022, Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud e Portogallo-Ghana: Orario e Canale RAI

Oggi 24 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud e Portogallo-Ghana. Gli incontri della mattinata e del pomeriggio si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Gli incontri di oggi in televisione

Svizzera-Camerun

Svizzera-Camerun si gioca oggi alle 11:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. La partita si disputerà allo Stadio Al-Janoub di Al Wakrah.Il match del girone G sarà raccontato da Luca De Capitani , commento tecnico a cura di Sebino Nela.

Uruguay-Corea del Sud

Uruguay-Corea del Sud si gioca oggi alle 14:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. Il match si giocherà all'Education City Stadium di Al Rayyan. La telecronaca del girone H sarà curata da Dario De Gennaro con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Portogallo-Ghana

Portogallo-Ghana si gioca oggi alle 17:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. La sede del match è l'Al Thumama Stadium di Doha. La telecronaca del girone H sarà di Alberto Rimedio, supportato per il commento tecnico da Antonio Di Gennaro.

Gli incontri di oggi in streaming

Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud e Portogallo-Ghana si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Probabili Formazioni

Svizzera-Camerun

SVIZZERA: Sommer; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas.

CAMERUN: Onana; Fai, Castelletto, Wooh, Tolo; Anguissa, Ntcham; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi; Aboubakar.

Uruguay-Corea del Sud

URUGUAY: Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Vecino, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez.

COREA DEL SUD: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jeong Woo-Yeong, Hwang In-beom, Na Sang-ho; Son Heung-min, Cho Gue-sung.

Portogallo-Ghanasi

PORTOGALLO: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Santos

GHANA: Ati Zigi; Odoi, Salisu, Amartey, Baba; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct. Addo