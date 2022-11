Mondiali Qatar 2022, Inghilterra-Iran e Senegal-Olanda: orario e dove vederle in tv o streaming

Oggi 21 novembre scendono in campo Inghilterra-Iran e Senegal-Olanda per il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Gli incontri di oggi pomeriggio in televisione

Inghilterra-Iran

Inghilterra-Iran si gioca oggi alle 14:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. L'esordio dei vice campioni del mondo avverrà nella cornice dello stadio Internazionale Khalifa di Ar Rayyan. La partita del girone B sarà raccontata da Stefano Bizzotto, con il commento tecnico di Lele Adani.

Senegal-Olanda

Senegal-Olanda si gioca oggi alle 17:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, anche nella versione 4k. La partita del girone A si gioca Al Thumama Stadium di Doha. La telecronaca sarà di Luca De Capitani, coadiuvato al commento tecnico da Sebino Nela.

Gli incontri di oggi pomeriggio in streaming

Inghilterra-Iran e Senegal-Olanda si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Probabili Formazioni

Inghilterra-Iran

INGHILTERRA: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane.

IRAN: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri.

Senegal-Olanda

SENEGAL; E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gana Gueye, Matarsarr; I. Sarr, Dia, Diatta.

OLANDA: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Gakpo, Blind; Bergwijn, Janssen.