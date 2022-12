Mondiali Qatar 2022: Francia-Marocco: dove vederla, orario e probabili formazioni

Oggi 14 dicembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Francia-Marocco. La seconda semifinale si potrà vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni.

Siamo arrivati al penultimo atto di questo mondiale. Oggi si decide la seconda finalista di Qatar 2022. Come per i turni precedenti, in caso di parità al 90′ si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

Francia-Marocco in televisione

Francia-Marocco si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si affrontano al Al-Bayt di Al-Khawr. Il telecronsta del match sarà Alberto Rimedio, al suo fianco Antonio Di Gennaro farà il commento tecnico

Probabili Formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Francia-Marocco in streaming

Francia-Maroccoa si potrà seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.