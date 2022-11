Mondiali Qatar 2022, Belgio-Canada dove vederla in tv o streaming: orario e canale RAI

Per i Mondiali Qatar 2022 stasera si gioca Belgio-Canada, seconda partita del gruppo F: ecco a che ora e su quale canale RAI seguirla.

Stasera 23 novembre si gioca Belgio-Canada, le due squadre fanno il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022. L'incontro del gruppo F si potrà vedere sia in televisione, in chiaro, che in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Belgio-Canada in televisione

Belgio-Canada si gioca stasera alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si scontrano nella cornice dello Stadio Ahmed bin Ali di Ar-Rayyan. L'incontro sarà arbitrato da Janny Sikazwe dello Zambia coadiuvato da Jerson Emiliano Dos Santos dell'Angola e Arsénio Marengula del Monzambico. Al VAR l'italiano Massimiliano Irrati con Juan Soto del Venezuela, il colombiano Nicolas Gallo, Mokrane Gourari dell'Algeroa e Abdelhak Etchiali., anche lui algerino.

Belgio-Canada in streaming

Il match Belgio-Canada si potrà seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Belgio-Canada telecronisti

La partita Belgio-Canada sarà raccontata dalla voce RAI di Alberto Rimedio, al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Antonio Di Gennaro.

Belgio-Canada probabili formazioni

BELGIO: Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

CANADA: Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin.