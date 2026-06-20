Mondiali 2026: dove vedere Germania–Costa d’Avorio in diretta TV e streaming

La Germania affronta la Costa d'Avorio in un match chiave dei Mondiali 2026. Ecco tutte le informazioni su diretta TV, streaming e piattaforme ufficiali per seguire la sfida del Gruppo E in tempo reale.

La sfida tra Germania e Costa d'Avorio ai Mondiali 2026 è uno dei match più attesi del Gruppo E, non solo per il valore tecnico delle due squadre ma anche per gli equilibri del girone. Con la Germania tra le favorite del torneo e la Costa d'Avorio pronta a giocarsi le sue chance da outsider, cresce l'interesse su dove seguire la partita in diretta TV e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, canali e piattaforme ufficiali.

Germania-Costa d'Avorio: una sfida decisiva per il primato nel Gruppo E ai Mondiali 2026

La nazionale tedesca, guidata in panchina da Julian Nagelsmann, si presenta all'appuntamento con i favori del pronostico e l'obiettivo di confermare il proprio status di big del torneo, forte di una rosa profonda e ricca di talento. Il debutto è stato ampiamente convincente, con un netto 7-1 ai danni della matricola Curaçao, risultato che ha subito ribadito le ambizioni della squadra.

La Germania può contare su un mix di tecnica e fisicità, con elementi di spicco come Jamal Musiala e Florian Wirtz, capaci di accendere la manovra offensiva e creare superiorità in ogni zona del campo. Questa la formazione che dovrebbe essere schierata da Julian Nagelsmann: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Ouédraogo, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Yan Diomande della Costa d’Avorio

Dall'altra parte, la Costa d'Avorio del commissario tecnico Emerse Faé rappresenta un avversario insidioso: una formazione fisica, imprevedibile e tradizionalmente abile nel mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate. Gli ivoriani hanno iniziato il torneo con una vittoria di misura per 1-0 contro l'Ecuador, evidenziando solidità difensiva e grande organizzazione.

La selezione africana punta sulla velocità degli esterni e sulle ripartenze, affidandosi a giocatori chiave come Yann Diomandé e Pépé. Pur essendo considerata l'outsider del girone, la Costa d'Avorio ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli e sorprendere avversari di grande calibro. Questo l'undici che metterà in campo Emerse Faé: Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Ndicka, Konan; Diomande, Kessie, Seko Fofana, Lafont; Pépé, Bonny.

Dove vedere il match in diretta TV e streaming: orario e canali ufficiali

Per gli appassionati che vorranno seguire il match in diretta dall'Italia, le opzioni non mancano, sia in chiaro che in abbonamento. La sfida - che si giocherà al Toronto Stadium alle 22:00 - sarà trasmessa gratuitamente in televisione su Rai 1, con la possibilità di seguirla in streaming sulla piattaforma RaiPlay attraverso smartphone, tablet o smart TV, la partita sarà raccontata da Alberto Rimedio e Lele Adani.

Per chi invece preferisse la copertura della pay-tv, l'appuntamento è su DAZN, che offrirà il match in diretta streaming con la telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Fabio Bazzani, arricchendo la serata con ampi approfondimenti in studio sia prima del fischio d'inizio che dopo il novantesimo minuto.