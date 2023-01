Momo: il celebre romanzo di Michael Ende si prepara a diventare un film

Momo, il celebre romanzo fantasy dello scrittore Michael Ende (famoso al grande pubblico per La Storia Infinita), sta per trasformarsi in un nuovo adattamento cinematografico prodotto da Christian Becker e diretto da Christian Ditter. L'amore nei confronti di questo libro riuscirà a far breccia anche nel cuore del pubblico cinefilo?

Edito in più di 40 lingue, quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione di Momo, e i produttori, almeno secondo Deadline, sperano di iniziare le riprese di un nuovo live-action verso la fine del 2023.

"Per circa 35 anni è stato impossibile realizzare un nuovo adattamento di Momo", ha spiegato Becker (sempre tramite Deadline), raccontando della lunga battaglia che lui e Christian Ditter hanno portato avanti per ottenere i diritti da Michael Ende e dalla Beta Film (che ha realizzato il precedente adattamento cinematografico degli anni '80). "Momo è uno dei libri di maggior successo di Michael Ende", ha aggiunto Ditter. "Tutti quelli della nostra generazione in Germania l'hanno letto. Era uno dei miei romanzi preferiti. Ma i diritti erano sempre molto difficili da ottenere. Non eravamo l'unico gruppo interessato. Quindi ci sono voluti alcuni negoziati delicati. Naturalmente volevano essere sicuri che il team avrebbe gestito il romanzo con attenzione".

Al centro di questa trasposizione troveremo la storia di Momo, una ragazza orfana che deve combattere con gli "uomini grigi" senz'anima e ultraterreni che si impadroniscono furtivamente della sua città e rubano il tempo. Dal libro traspare una certa critica al consumismo, allo stress e all'individualismo che non perdono mai il loro sapore attuale.

Con i diritti nelle loro mani Becker e Ditter hanno lavorato alla sceneggiatura, rivelando di esserne "molto contenti" e promuovendola ai potenziali partner.