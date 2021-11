Chi è la moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis

Nino Frassica, sposatosi nel 1985 con l'attrice Daniela Conti, dalla quale si è separato nel 1993, si unito con rito civile con la collega Barbara Exignotis nel 2018. La moglie dell'attore è un'ex interprete di film pornografici, abbastanza nota tra gli anni novanta e primi anni duemila nel mondo a luci rosse.

La moglie di Frassica è nata a Milano nel 1975: la donna, di conseguenza, ha 25 anni in meno dell'attore che ne ha compiuti 70 nel dicembre del 2020. Come abbiamo già accennato, prima di conoscere suo marito Barbara era conosciuta come Blondie, lo pseudonimo che ha usato in tutti i film porno in cui è apparsa.

Ninna nanna: un primo piano di Nino Frassica

La Exignotis ha messo fine alla sua esperienza nel mondo a luci rosse dopo dieci anni: la sua carriera come attrice hard ha avuto inizio nel 1994 ed è terminata nel 2004, se escludiamo la pellicola intitolata Bella di notte, che risale invece al 2007.

Barbara Exignotis e Nino Frassica si sono sposati nel 2018 con una cerimonia molto semplice che è stata celebrata presso il municipio di Roma in compagnia di pochi amici. Le nozze sono state piuttosto peculiari agli occhi di molti perché entrambi erano vestiti di nero: il nero è un colore che solitamente non si indossa il giorno delle nozze, specialmente per quanto concerne la sposa.