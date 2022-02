Chi è la moglie di Biagio Izzo, Federica Apicella

La seconda moglie di Biagio Izzo si chiama Federica Apicella: i due si sono sposati nell'agosto del 2008 a Napoli, ovvero la città d'origine di entrambi. La coppia, che condivide anche due figli, Raffaele e Martina, ha dato inizio alla loro relazione quando Biagio era ancora sposato con la prima moglie, dalla quale ha avuto altri due figli: Valeria e Alessia.

Biagio Izzo e Victoria Silvstedt in una scena di Matrimonio alle Bahamas

La Apicella è nata nel capoluogo Campano ed è conosciuta, soprattutto a Napoli, per essere la figlia di un noto parrucchiere della zona. La donna, in passato, ha lavorato a lungo come modella ed è anche un'attrice molto affermata.

Per quanto concerne la sua carriera cinematografica, la moglie del celebre ed amatissimo comico napoletano ha fatto parte del cast del cortometraggio "Crossing" e di altri film e serie televisive come "Medicina Generale 2" e "Un posto al sole d'estate".

Biagio Izzo e Alena Seredova in una scena di Un'estate al mare

Federica Apicella e Biagio Izzo si sono conosciuti quando l'attrice si è presentata ad un provino per Tele Garibaldi e a quanto pare la sorte ha voluto che, proprio in quell'occasione, il comico avrebbe dovuto scegliere la persona da far entrare nel noto programma campano. Il loro primo incontro deve essere andato splendidamente sia dal punto di vista professionale che personale, visto che da allora i due non si sono mai più lasciati e pochi anni dopo hanno deciso di sposarsi.