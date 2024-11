Missing You: Netflix condivide il trailer della nuova serie tratta dal romanzo di Harlan Coben

Dal 1° gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie Missing You, tratta da un romanzo di Harlan Coben, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si introduce la protagonista della storia e come viene coinvolta in un'indagine ad alto rischio che la riguarda molto da vicino.

Cosa racconterà Missing You

La serie ha come protagonista Rosalind Eleazar e nel cast ci sono anche Ashley Walters, Lenny Henry e Richard Armitage, che ha già recitato in vari show tratti dai libri di Harlan Coben.

Tra gli interpreti di Missing You ci sono inoltre Steve Pemberton, Jessica Plummer, Mary Malone, Lisa Faulkner e James Nesbitt.

Al centro della trama degli episodi c'è Kat Donovan, una detective specializzata in casi di persone scomparse. Undici anni prima, il suo fidanzato Josh, l'amore della sua vita, è scomparso senza lasciare una traccia e non ha più avuto sue notizie. Guardando dei profili degli utenti su un'app di appuntamenti, la donna vede improvvisamente il suo volto e questo la porta a compiere delle incredibili scoperte.

Il successo di Harlan Coben

Missing You è prodotta da Quay Street Productions e lo scrittore è coinvolto nel team della produzione tramite la sua Final Twist Productions.

La storia, rispetto al romanzo, è ambientata nel Regno Unito e non negli Stati Uniti.

L'attrice Reese Witherspoon, inoltre, ha scritto collaborando con Coben il suo primo romanzo thriller. La star del cinema, in occasione dell'annuncio, aveva dichiarato: "Essendo un'enorme fan delle opere di Harlan Coben, non riesco a credere che abbia accettato di co-scrivere un romanzo con me. O sono la persona più convincente che sia in vita o l'idea per questo libro era semplicemente troppo buona! Forse entrambe?".

I fan dovranno tuttavia attendere fino all'autunno 2025 prima di leggere la nuova storia tra le pagine.