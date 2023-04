Mischa Barton apparirà come guest star nella soap opera australiana Neighbours

L'ex-star della serie generazionale The O.C. comparirà in qualità di guest star nella storica soap opera che va in onda ormai da 40 anni.

Mischa Barton, divenuta celebre grazie alla serie The O.C., è entrata a far parte del nuovo capitolo della soap opera Neighbours, riesumata da Amazon Freeheve poco più di un anno dopo che sembrava essere stata cancellata per sempre dopo 37 anni di messa in onda.

Oltre a molti dei protagonisti, che torneranno nei panni degli abitanti di Ramsay Street nel fittizio sobborgo di Melbourne di Erinsborough, la Barton apparirà nel ruolo di Reece, un'americana appena arrivata in città.

"Sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo di questo iconico show e non vedo l'ora di tornare in Australia, un luogo che conosco e che amo", ha dichiarato la Barton, la cui carriera dopo la sua uscita da The O.C. l'ha vista partecipare principalmente a film indipendenti a basso budget. "Penso che il personaggio di Reece sarà per me un grande ruolo da esplorare".

Mischa Barton denuncia due ex fidanzati per aver tentato di vendere un suo sex tape

Oltre alla notizia del casting, Fremantle ha annunciato che la serie ha ufficialmente ripreso la produzione a Melbourne e sarà lanciata nell'autunno del 2023.