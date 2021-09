Miriam Leone si è sposata con Paolo Carullo: le foto del matrimonio a Scicli

Adesso è ufficiale Miriam Leone si è sposata con Paolo Carullo: il matrimonio è stato celebrato sabato 18 settembre a Scicli nel Santuario di Santa Maria La Nova; l'attrice ed ex Miss Italia ha pubblicato alcune foto su Instagram confermando le indiscrezioni che erano trapelate nei giorni scorsi.

Le nozze tra Miriam Leone e Paolo Carullo si sarebbero dovute svolgere in gran segreto, ma un'ordinanza del comune, che ha disposto la chiusura al traffico di alcune strade intorno al Santuario di Santa Maria La Nova, ha rivelato l'imminente matrimonio dell'attrice con l'imprenditore e musicista siciliano. Grazie a queste indiscrezioni, molti curiosi si sono radunati fuori alla Chiesa per salutare l'attrice, che ha sua volta li ha ringraziati.

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati nello loro Sicilia, lei è nata a Catania il 14 aprile 1985, lui è originario di Caltagirone. L'attrice ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate prima e subito dopo il lieto evento. Nella prima Miriam volge le spalle all'obiettivo.

La seconda foto mostra Miriam Leone in un bellissimo primo piano coperta del velo dell'abito da sposa, e nella caption l'attrice ha scritto: "Ni maritamu" ("Ci siamo sposati" in siciliano).

Nella terza foto i due sposi escono dal Santuario, applauditi da alcuni invitati. Si vede l'abito ricamato e l'attrice con i capelli raccolti, Miriam è raggiante e saluta la folla che la sta aspettando alzando la mano destra in cui tiene stretto il bouquet di fiori. Nel post ha scritto "Una felicità indescrivibile!!!. Grazie a tutti".

Sull'account Instagram della stilista italiana Emanuela Formoso è stata condiviso la foto del primo bacio da sposati che Miriam e Paolo si sono dati dopo aver detto il fatidico sì. Nella caption della stilista si legge "ecco le prime foto della nuova famiglia: il matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo!".

Miriam Leone è sempre stata molto gelosa della sua privacy e non ha mai pubblicato su Instagram foto con Paolo. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune. Carullo, siciliano, si è laureato nel 2006 a Milano in Economia e finanza, attualmente è un imprenditore e fa parte del gruppo musicale Apple Jack.

Il matrimonio arriva poco prima dell'uscita del nuovo film dell'attrice: dal prossimo 14 ottobre Leone sarà nelle sale italiane con Marilyn ha gli occhi neri, nel quale è affiancata da Stefano Accorsi.