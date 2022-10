Miriam Leone senza trucco su Instagram: "Mostrarsi imperfetti è un super potere"

Miriam Leone si aggiunge alla lista di star che ha deciso di mostrarsi senza trucco ai suoi fan. L'ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram una foto dove, oltre a non aver usato nessun tipo di make-up, ha fatto a meno anche del filtro.

Accanto alla foto, l'attrice ha scritto un lungo messaggio in cui ha spiegato questa scelta, nella prima parte della caption si legge: "Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti".

Miriam, la cui bellezza è nota, ha voluto mostrarsi acqua e sapone, come difficilmente siamo abituati a vederla, lei che ha impreziosito tanti red carpet. "Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo"

Lo scatto è stato fatto a Palermo, come rivela la stesa ex Miss Italia nelle ultime righe del post. "Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda. Buona giornata naviganti".

Nonostante il messaggio positivo, su Twitter in molti hanno criticato Miria Leone, per queste persone, evidentemente, una persona bella non può avere insicurezze.