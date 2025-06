Minni diventa una spietata killer nella prima foto dell'horror Minnie's Midnight Massacre

Il personaggio della Disney, come accaduto in passato anche a Topolino e Pooh, è al centro di una storia sanguinosa in arrivo nelle sale.

Dopo l'orsetto Pooh e i suoi amici, Topolino, Peter Pan e Mary Poppins, anche Minni è diventata protagonista di un film horror.

I produttori dei sanguinosi lungometraggi ispirati ai personaggi Disney, infatti, hanno rivelato la prima immagine di Minnie's Midnight Massacre.

Cosa racconterà il film

Stuart Alson e Nicole Holland, che hanno già realizzato Winnie the Pooh: Sangue e Miele, hanno prodotto il nuovo titolo horror. Al centro della trama ci sarà Minnie, la prima compagna di Steamboat Willie, che inizia a seminare morte e sangue mentre va in cerca di vendetta e comincia a uccidere i bulli che l'hanno tormentata quando era una teenager.

Il ruolo della protagonista è stato affidato a Hannah Hueston, già apparsa in Airplane 25 e Stiletto. Brett Bentman è sceneggiatore e regista dell'horror che può contare sulla presenza nel team di produttori anche di Tiffany McDonald e Derrick Redford.

Bentman ha dichiarato: "Volevamo portare in vita il braccio destro in bianco e nero. Abbiamo visto Willie in tutte queste nuove versioni del personaggio, ma Minni? Perché non darle un po' di spazio in scena?".

La foto della protagonista

La prima immagine mostra ora l'assassina mentre indossa una maschera da topo, indossa una gonna in tulle e tiene in mano, in modo minaccioso, un coltello.

Una foto di Minnie’s Midnight Massacre

Tanti personaggi molto amati da grandi e piccini sono approdati sul grande schermo in versione horror e, recentemente, proprio Topolino è stato al centro di progetti ad alto tasso di sangue e violenza.

Tra i prossimi progetti ispirati ai classici d'animazione ci sono anche quelli con al centro Bambi e Pinocchio.