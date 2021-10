Minacce di morte e un proiettile alla sede RAI di Firenze: "O vi date una calmata o il piombo vi zittirà"

Una busta anonima contenente minacce di morte e un proiettile: è quanto recapitato ieri mattina presso la sede RAI di Firenze, un messaggio volto a minacciare giornalisti ma anche Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana.

"O vi date una calmata, giornalisti e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre": è questo quanto si legge sul foglio arrivato in redazione, ad accompagnarlo una cartuccia di fucile. Le ragioni del gesto non sono ben chiare, frutto però, probabilmente, del clima di tensione che sta attraversando l'intero Paese per via delle proteste legate a gruppi No vax e No green pass.

Appena scoperto il contenuto della busta, la RAI ha immediatamente preso contatti con il questore del capoluogo toscano, Filippo Santarelli, che ha coinvolto in dirigente della Digos, Domenico Messina. La stessa Digos, insieme alla Polizia Scientifica, ha provveduto a effettuare presso la sede di Firenze tutti i rilievi per individuare possibili tracce e ricostruire tempi e modalità di invio.

Sulla vicenda è subito intervenuto l'Amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes: "La Rai, nell'assicurare piena collaborazione agli inquirenti, respinge e condanna con fermezza ogni tentativo di intimidazione nei confronti dei propri giornalisti ed esprime la propria solidarietà anche al presidente Giani, ribadendo a tutti i cittadini il proprio impegno per garantire un'informazione corretta, nello spirito del Servizio Pubblico".