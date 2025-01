Milly Alcock è Supergirl nella prima foto dal set del film condivisa da James Gunn

James Gunn ha condiviso la prima foto di Milly Alcock nel ruolo di Supergirl per annunciare l'inizio delle riprese del film targato DC.

Il responsabile, insieme a Peter Safran, delle nuove fasi del DC Universe ha infatti svelato sui social che il lavoro sul set del progetto dedicato alle avventure di Kara Zor-El è iniziato.

L'inizio delle riprese di Supergirl

Il filmmaker, che sta lavorando alla post-produzione di Superman, ha pubblicato un post che mostra Milly Alcock ritratta di spalle, seduta su una sedia con il logo di Supergirl.

James Gunn ha scritto: "Sono elettrizzato nel vedere le telecamere in azione ai Warner Bros Studios di Leavesden per realizzare Supergirl, con Craig Gillespie alla guida e la fenomenale Milly Alcock nel ruolo della nostra Kara Zor-El".

Il responsabile del DC Universe ha quindi aggiunto: "Craig porta un'incredibile sensibilità a questa storia e Milly è totalmente l'unica Supergirl immaginata da Tom King, Bilquis Evely e Ana Nogueira".

Ecco la foto condivisa da Gunn:

Cosa racconterà Supergirl

La nuova avventura cinematografica con al centro Kara si basa sul fumetto del 2022 Supergirl: Woman of Tomorrow, scritto da Tom King e illustrato da Evely. Ana Nogueira ha firmato la sceneggiatura del film.

Tra le pagine il villain è Krem, colpevole della morte del padre di una giovane aliena che coinvolge Kara nel conflitto in corso. Tra i personaggi c'è infatti Knolle, una guerriera nobile e onorevole che viaggia attraverso la galassia con Supergirl per dare la caccia a Krem, dopo che ha ucciso suo padre a sangue freddo. Il personaggio sarà interpretato da Eve Ridley, recentemente apparsa nella serie Il problema dei tre corpi. Il villain, invece, avrà il volto di Matthias Schoenaerts.

Gunn, alcuni mesi fa, aveva rivelato che Milly Alcock, star della prima stagione di House of the Dragon, era stata la prima persona a cui aveva pensato per la parte di Supergirl, proponendo il suo nome a Peter Safran dopo aver letto il fumetto.