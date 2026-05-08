MilleunaCover Sanremo stasera su Rai 1: che cos'è lo show e chi lo conduce

Le canzoni che hanno fatto la storia del Festival tornano protagoniste con MilleunaCover Sanremo, il nuovo speciale in due puntate che andrà in onda stasera su Rai 1 e che tornerà anche venerdì 15 maggio, in prima serata.

Che cos'è MilleunaCover?

Gianni Morandi e Tredici Pietro

Un appuntamento completamente dedicato alle esibizioni che negli ultimi anni hanno trasformato la Serata Cover in uno dei momenti più attesi e seguiti della kermesse.

Ammesse all'Ariston nel 2004, le cover sono diventate una presenza fissa nel programma delle cinque serate sanremesi solo nel 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti. Da allora, reinterpretare grandi classici della musica italiana e internazionale è diventato uno degli spazi più amati del Festival.

MilleunaCover Sanremo ha il compito di ripercorrere questo viaggio dal 2015 a oggi attraverso alcune delle performance più memorabili, arricchite dal racconto diretto degli artisti che le hanno portate sul palco dell'Ariston. Un'occasione per scoprire emozioni, retroscena e motivazioni dietro scelte artistiche spesso sorprendenti.

Tra i momenti protagonisti dello speciale ci saranno Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della Serata Cover dell'ultimo Festival con una travolgente versione swing di The Lady is a Tramp. Spazio anche a Nek, che nel 2015 riuscì a reinventare Se telefonando, trasformandola in un successo personale.

Non mancheranno Elodie e Achille Lauro, applauditi nel 2025 per la loro intensa interpretazione di A mano a mano, così come Gianni Morandi e Jovanotti, protagonisti nel 2022 di un medley energico e coinvolgente.

Fuori dalla sfera della semplice spiegazione, e dei toni celebrativi con cui l'ha presentato la nota stampa della RAI, questo MilleunaCover pare più che altro un modo per riempire un venerdì sera in cui, su Canale 5, andrà in onda il Grande Fratello VIP. Il tutto quasi a costo zero, perchè, da quanto ci è dato sapere, non si tratterà di un programma in studio.

Chi conduce lo show di Rai 1 dedicato alle cover sanremesi?

Sanremo 2025: Carlo Conti in una foto

Questo è un altro nodo che la Rai non ha sciolto nelle anticipazioni fornite. Quelle che si prospettano, dalle informazioni raccolte, sono due serate costruite sul modello di Techetechetè.

Non dovrebbero infatti esserci ospiti in studio in carne e ossa, ma presenti nelle clip d'archivio e assai probabilmente in filmati registrati in vista della trasmissione.

A fare da "collante" (come era stato per Bianca Guaccero nelle prime serate di Techetechetè) dovrebbe essere proprio Carlo Conti, ma è doveroso ricordare che si tratta di ipotesi.

MilleunaCover Sanremo andrà in onda su Rai 1, venerdì 8 e 15 maggio, dalle 20:40 circa, e terminerà alle 00:15, lasciando la linea al TG1 della notte.

Lo show sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay.