Milan-Roma, quarti di finale di Europa League: dove vederla in chiaro e streaming

Milan-Roma è la partita in programma stasera, 11 aprile, valida per i quarti di finale della UEFA Europa League 2023/2024. L'incontro di andata si gioca a Milano, ecco come sarà possibile seguire l'Euroderby delle due squadre italiane che si contendono l'accesso al turno successivo della competizione calcistica continentale per le squadre di club, seconda per prestigio solo alla Champions League.

Milan-Roma: dove vedere l'incontro in chiaro, in streaming e le formazioni

Le squadre allenate da Stefano Pioli e Daniele De Rossi si affrontano nei quarti di finale della UEFA Europa League 2023/2024 in un doppio confronto. La partita di andata si giocherà stasera a Milano, a fare da cornice all'incontro sarà lo stadio Giuseppe Meazza il fischio d'inizio è fissato per le ore ore 21:00. La sfida di ritorno è prevista all'Olimpico di Roma giovedì 18 aprile 2024.

Milan-Roma sarà trasmesso in chiaro alle 21:00 su Rai 1, in prima serata, con collegamento da San Siro subito dopo il Tg1 delle 20.00. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto e Lele Adani, interviste e interventi da bordo campo a cura di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Fulvio Collovati.

Dybala e Leao: due dei protagonisti della sfida di stasera

L'Euroderby tutto italiano sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Milan-Roma si potrà seguire anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now e su Dazn che ha affidato la telecronaca a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Le probabili formazioni della due squadre: