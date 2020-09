Milan-Monza, il derby di Silvio Berlusconi si gioca stasera: dove vederlo in TV e in streaming

Stasera alle 20:45 si gioca a Milano l'amichevole tra i due amori sportivi di Silvio Berlusconi: Milan-Monza sarà visibile in TV e in streaming su Mediaset.

Milan-Monza, il derby che mette di fronte i due grandi amori sportivi di Silvio Berlusconi, si gioca stasera alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in TV e in streaming da Mediaset che, eccezionalmente, la trasmetterà in chiaro su uno dei suoi canali principali.

In attesa della nuova stagione una sfida amarcord mette di fronte i due grandi amori sportivi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, stasera entrambi costretti a guardare il match in TV rispettivamente dall'ospedale e da casa. Per 31 anni, dal 1986 al 2017, alla guida dei rossoneri, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere: 29 trofei nazionali e internazionali. Poi nel settembre 2018 l'acquisizione del Monza con la storica promozione in Serie B arrivata quest'estate. Sulla panchina dei biancorossi un altro ex milanista: Christian Brocchi. Dallo stadio San Siro di Milano saranno quindi i biancorossi a testare lo stato di forma del Milan di Ibrahimovic, che ha da poco rinnovato il suo contratto con i rossoneri.

Dove vederla in TV

Milan-Monza sarà eccezionalmente trasmessa in TV su uno dei canali principali del gruppo Mediaset: Italia 1.

La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Giuseppe Incocciati.

Dove vederla in streaming

La partita sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it, sull'app SportMediaset e naturalmente sul portale MediasetPlay.