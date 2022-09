Milan-Dinamo Zagabria: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League stasera

Milan-Dinamo Zagabria è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Milano: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Milan-Dinamo Zagabria è la partita in programma stasera alle 18:45, secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. La squadra allenata rossonera nella gara d'esordio ha ottenuto un pareggio in trasferta con il Salisburgo.

Dove vederla in TV

Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K. La partita si gioca nella cornice Giuseppe Meazza, in San Siro. la telecronaca sarà di Fabio Caressa, il commento tecnico è affidato a Beppe Bergomi. Il calcio d'inizio è previsto per le 18:45.

Classifica del gruppo E: Dinamo Zagabria punti 3 Salisburgo e Milan punti 1 Chelsea punti 0

Dove vederla in streaming

Il match Milan-Dinamo Zagabria si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+. Con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.