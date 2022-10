Milan-Chelsea: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League

Milan-Chelsea è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera 11 ottobre a Milano: ecco dove vederla in TV e in streaming

Milan-Chelsea è la partita in programma stasera 11 ottobre alle 21:00, quarto turno, primo di ritorno, della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. I rossoneri allenati da Stefano Pioli cercano di riscattare la sconfitta di Londra.

Milan-Chelsea

Milan-Chelsea sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5. L'incontro sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Football e sul numero 252 del satellite. La partita si gioca nella cornice dello Stadio San Siro di Milano. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21:00. Massimo Callegari e Roberto Cravero saranno i telecronisti di Canale 5. Su Sky la telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Dove vederla in streaming

Il match Milan-Chelseasi potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+ con la telecronaca Mediaset.

Classifica Gruppo E: Salisburgo Punti 5; Milan e Chelsea Punti 4; Dinamo Zagabria Punti 3.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

CHELSEA: Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Chalobah; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter