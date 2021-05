Mike Tyson sarà interpretato da Trevante Rhodes nella serie Iron Mike

L'attore Trevante Rhodes avrà la parte di Mike Tyson nella serie intitolata Iron Mike, un progetto prodotto per Hulu che racconterà la storia del pugile.

Le riprese inizieranno prima della fine del 2021, per un debutto previsto sul piccolo schermo nel 2022.

La storia del campione di boxe Mike Tyson potrà quindi contare sul talento di Trevante Rhodes, attore che ha recentemente recitato in Moonlight, Birdbox e The United States vs. Billie Holiday.

Il progetto sarà composto da otto puntate ed è stato scritto da Steven Rogers, mentre alla regia ci sarà Craig Gillespie. Margot Robbie, inoltre, farà parte del team di produttori e Karin Gist, già tra i realizzatori di Mixed-ish, avrà l'incarico di showrunner.

Mike Tyson, dopo l'annuncio dell'ordine della serie da parte di Hulu, aveva accusato i realizzatori del progetto di appropriarsi in modo indebito della sua vita e che si trattava di un annuncio poco apprezzabile, specialmente perché compiuto durante il Black History Month.

Il controverso pugile ha quindi annunciato che Jamie Foxx sarà la star di una serie limitata che ha approvato personalmente e che vedrà coinvolti anche Antoine Fuqua e Martin Scorsese.