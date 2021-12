Mika in concerto dalla Philharmonie de Paris con 120 orchestrali, stasera su Sky Uno e NOW

Stasera su Sky Uno alle 21:15, visibile anche in streaming su NOW e SkyGo, va in onda Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali, uno spettacolo unico registrato a Parigi.

Un concerto speciale, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW e SkyGo -, in compagnia di Mika e di 120 orchestrali dalla Philharmonie de Paris.

Uno spettacolo per la sera più speciale dell'anno, il 24 dicembre: Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali. Un live unico durante il quale si potranno riascoltare tutti i più grandi successi di Mika, una delle maggiori figure del pop mondiale, amatissimo in Italia, dove ha appena chiuso la nuova stagione, da giudice, di X Factor.

Un concerto eccezionale registrato presso la Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d'Europa che, aperta nel 2015, è il completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell'architetto Jean Nouvel.

Lo show - un trionfo di critica e di pubblico in uno dei primi eventi a piena capienza dall'arrivo della pandemia, registrato lo scorso ottobre - è stato concepito dallo stesso Mika con il direttore d'orchestra Simon Leclerc ed eseguito con ben 120 professori d'orchestra dell'Orchestre Nationale de l'Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor.

Un ensemble incredibile ed emozionante, un viaggio lungo 19 canzoni, per rivisitare le sue hit mondiali come "Relax (Take It Easy)", "Rain", "Grace Kelly", "Good Guys", "Underwater" e "Happy Ending", ma anche gemme del suo repertorio come "Tiny Love", "I Went To Hell Last Night", "Blue", "Over My Shoulder".