Midsommar - Il villaggio dei dannati: i simboli nascosti che svelano il finale del film

Midsommar - Il villaggio dei dannati , una scena corale

Per scoprire il finale di Midsommar - Il villaggio dei dannati non serve arrivare alla fine: alcuni simboli nascosti nel film, infatti, suggerirebbero già l'epilogo. Quali sono? Quelli indicati nei prossimi paragrafi, che, per chiunque non abbia ancora visto il film, sono ad altissimo tasso di spoiler .

Già in occasione dell'uscita di Hereditary, primo lungometraggio del giovane Ari Aster, l'attenzione ai dettagli da parte del regista aveva dato al pubblico diversi indizi per poter dedurre dove sarebbe andato a parare il film. Lo stesso principio, come spiegato dal sito Comic Book Resources, accompagna l'opera seconda (trovate qui la nostra recensione di Midsommar - Il villaggio dei dannati) del cineasta, ambientata in Svezia e incentrata su antichi rituali pagani. Il primo indizio è un disegno sopra il letto di Dani (Florence Pugh), dove si vede una ragazza incoronata che brucia un orso. L'orso in questione appare fisicamente nel film all'interno della gabbia, e alla fine è al suo interno che viene messo Christian (Jack Reynor), il compagno di Dani, condannato a morire arso vivo insieme ad altre vittime sacrificali. Ed è proprio Dani, divenuta la nuova regina della comunità dopo aver vinto una gara di ballo, a decretare la sorte del suo ragazzo, destinato a perire per aver tradito la compagna durante la vacanza in Svezia.

L'altro indizio che porterebbe gli spettatori dritti dritti alla comprensione del finale (a proposito, trovate qui la spiegazione del finale di Midsommar), invece, riguarda proprio il tradimento di Christian, un'altra parte del rituale che porterà inesorabilmente alla sua morte. Dopo la scena dell'orso, infatti, vediamo un secondo disegno, dove una donna prega, e poi prepara un incantesimo per conquistare l'oggetto del suo desiderio in vista di un rito per la fertilità: inserire i propri peli pubici nel cibo di lui e il sangue mestruale nella bevanda. È esattamente quello che accade a Christian, costantemente adocchiato da una giovane, Maja che lascia anche un simbolo d'amore sotto il suo cuscino, e di cui l'amico svedese Pelle parla in termini sottilmente espliciti: a un certo punto la definisce byxmyndig, il che significa che è sessualmente matura. Inevitabilmente, Christian la metterà incinta, spingendo Dani a sacrificarlo.