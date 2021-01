Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford nella serie The First Lady

L'attrice Michelle Pfeiffer sarà la protagonista di The First Lady, la serie antologica diretta da Susanne Bier, con il ruolo di Betty Ford.

Michelle Pfeiffer interpreterà Betty Ford nella serie The First Lady, il progetto antologico che verrà prodotto per Showtime.

Sullo schermo si racconterà la storia della leadership americana attraverso la storia e lo sguardo delle donne che hanno vissuto alla Casa Bianca.

Aaron Cooley ha scritto la sceneggiatura di The First Lady dando spazio al modo in cui sono state prese le decisioni che hanno segnato la storia degli Stati Uniti dal punto di vista delle mogli dei presidenti, delle donne carismatiche, complesse e dinamiche.

La prima stagione si concentrerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford che avrà il volto di Michelle Pfeiffer, e Michelle Obama che sarà interpretata da Viola Davis, coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Betty Ford è stata la First Lady dal 1974 al 1977, anni in cui ha avuto un ruolo molto attivo in molte campagne sociali e politiche, rivelando inoltre di aver lottato a lungo contro l'alcolismo e l'abuso di sostanze stupefacenti. Amy Israel, a capo della programmazione di Showtime, ha dichiarato: "Michelle Pfeiffer e Susanne Bier si sono unite alla brillante e impareggiabile Viola Davis per portare al centro le storie di queste donne, approccio urgente, coinvolgente e doveroso da tempo. Michelle porta autenticità, vulnerabilità e complessità a tutti i suoi ruoli, e Susanne è una regista visionaria che gestisce lo schermo con fiera onestà e uno stile visivo unico. Con queste formidabili artiste davanti e dietro la telecamera, non potremmo essere più elettrizzati, specialmente in questo momento unico nella storia della nostra nazione, per quanto riguarda la potente premessa di The First Lady".